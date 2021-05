Fire nye smittetilfelle i Stryn

Nyhende

Stryn kommune fekk fredag kveld stadfesta fire nye personar med koronavirus i kommunen. Alle er i same husstand og er nærkontakter til påvist smitta person torsdag. Ingen av dei fire har symptom på sjukdom. Ein av dei smitta i denne husstanden går på 3. trinn ved Tonning skule og har vore på skulen onsdag og torsdag. Denne eleven har ikkje symptom på sjukdom, og vedkomande testa negativt på hurtigtest torsdag kveld. Men PCR-testen, som også blei teken torsdag kveld, viser no at eleven er smitta med koronaviruset. Vi må derfor forvente at eleven kan ha vore smittsam onsdag og torsdag, opplyser kommunen.

Familiemedlemet som først fekk påvist smitte, vart testa for andre gong på tysdag. På grunn av forseinkingar hos transportøren fram til laboratoriet, kom dessverre prøvesvaret først torsdag kveld. Denne personen har ikkje hatt symptom før prøvesvaret var motteke, så det er viktig å presisere at familien har gjort alt rett i denne situasjonen.

Alle dei smitta i dette utbrotet har blitt smitta i kommunen, og smitten kan sporast tilbake til éin arbeidsplass. Vi har hatt eit svært godt samarbeid med denne arbeidsplassen, både tidlegare i pandemien og no under dette utbrotet. Gode smitteverntiltak hos enkeltpersonar og i bedrifta, har vore sentralt for at vi ikkje har fått langt fleire smitta på noverande tidspunkt. Dette er viktig for andre aktørar/bedrifter å vere klar over, så fortset med det gode arbeidet svært mange har gjort i lang tid.