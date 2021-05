Nærkontaktar i karantene til og med 30. mai

Nyhende

Alle elevar og tilsette på 3. trinn ved Tonning skule som har vore på skulen onsdag og torsdag denne veka er definerte som nærkontaktar og skal halde fram i karantene til og med søndag 30. mai.

Laurdag morgon testar vi dei som har vore saman med den aktuelle eleven onsdag og/eller torsdag denne veka. Det er vanskeleg å seie kor stor smitterisikoen for desse er. Dei blir derfor testa tidleg etter mogleg eksponering for smitte. Om ein elev eller tilsett ikkje får påvist smitte på første test, er det framleis sannsynleg at ein kan bli smittsam før den andre testen. Det er derfor svært viktig at ein held fram i karantene ut oppgjeva tid, opplyser kommunen.

Om nokon får symptom på sjukdom i karantenetida skal vedkomande isolerast og testast på nytt ved første høve, og hustandsmedlem skal på nytt i ventekarantene. Kontakt då beredskapskontoret (telefon 57 87 49 29).

Husstandsmedlemar til elevar og tilsette på 3. trinn ved Tonning skule er no i ventekarantene. Dei skal ikkje gå ut av ventekarantene før kommunen kjem med direkte tilbakemelding om det. Når vi får svar på testar tekne laurdag vil vi saman med FHI vurdere risikoen på nytt. Truleg vil vi kunne gje eit svar på dette laurdag kveld. Det er beklageleg at tiltaka rammar mange i kommunen, men det er viktig å presisere at saka blir handtert etter fortløpande råd frå utbrotsgruppa i FHI.