Går inn som avdelingsleiar for byggjesakskontoret

Nyhende

Avdelinga for byggjesak har vore underbemanna med høgt arbeidspress over tid, men onsdag kunne kommunalsjef Jan Flore opplyse for teknisk utval at denne avdelinga no er fulltalig etter nytilsettingar av sakshandsamarar.

– No skal vi vere godt forspent på byggjesak, men med atterhald om at det er eit visst opplæringsbehov i tida framover, opplyste Flore.

Jan Træen, som til vanleg sit i teknisk sektorutval, er no innleigd som vikarierande avdelingsleiar for byggjesaksavdelinga i kommunen. Som tidlegare teknisk sjef i kommunen har han erfaring og kompetanse på dette området.

- Ein person er ute i permisjon og eg blir i stillinga på ubestemt tid til vedkomande er tilbake, seier Træen til Fjordingen.

Når vikariatet er over skal Træen etter planen tilbake i teknisk utval. Førebels har varamedlem Pål Vonheim (Ap) teke Træen sin plass i utvalet.