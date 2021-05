Regjeringa fremjar forslag om koronasertifikat

Regjeringa fremmar ein proposisjon for Stortinget om mellombelse endringar i smittevernlova slik at det kan opprettast koronasertifikat. Føremålet er å etablere eit system for sikker og verifisert dokumentasjon av vaksinasjonsstatus, immunitet etter gjennomgått koronasjukdom og testresultat.