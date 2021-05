Nordfjord Havn vil starte prosessen med cruisekai på Tyvaneset:

– Grunnlag for to cruisekaier

I sist kommunestyremøte kunne ordførar Per Kjøllesdal (Sp) fortelje at Nordfjord Havn ønskjer å starte reguleringsarbeid knytt til ei cruisekai nummer to. – Vi står ved eit vegskilje, seier assisterande hamnedirektør Sølve Oldeide.