Arrangerer konvoi over Strynefjellet for ny rv 15

Nyhende

– Vegnettet i Vestland er blant det mest rasutsette i Norge. Det er grunn til å tru at klimaendringar vil føre til auke for ras- og skredfare. Vestlandet er ein av dei regionane som vil møte dei største utfordringane, skriv Norges lastebileier-forbund (NFL) i ei pressemelding.

Forbundet meiner ein rassikker veg over Strynefjellet er ein føresetnad for næringslivet sin vidare eksistens og krev at vedteken rv15 (konsept B1) med arm til Geiranger må prioriterast for oppstart i første del av NTP 2022–2033.

Søndag arrangerer NFL open konvoi mellom Stryn sentrum og Grotli for å markere kravet sitt.

NLF representerar 3200 bedrifter og har omlag 4.000 medlem som eig 15.000 lastebiler/vogntog og lettare nyttekøyretøy. Forbundet sine medlemsbedrifter har 20.000 tilsette og omset for 25 milliarder kroner, opplyser NLF på eigne nettsider.