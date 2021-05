Nyhende

Bjørn Flo, som er næraste nabo med knuseverket ved Kjøs bru, har ikkje hatt reint vatn i kranane på årevis. Som Fjordingen har omtalt, er Flo ikkje i tvil om at vassproblemet er ein konsekvens av sprengingsaktiviteten like aust for eigedomen sin. Han slit og med store støvproblem frå knuseverket.