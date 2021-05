No kan du påverke utviklinga av Stryn sentrum

Nyhende

Gangveg langs Stryneelva, gågate i sentrum og opning av den fjerde armen i rundkøyringa. Desse og mange fleire moglege tiltak står på menyen i utkastet til områderegulering for Stryn sentrum. Områderegulering er kanskje ikkje eit ord folk hoppar i stolen av. Om ein ikkje skal hoppe, er det likevel særs viktig å engasjere seg i det som no skjer. For dei planane politikarane etter kvart skal vedta, vil vere styrande for utviklinga av Stryn sentrum i mange år framover.