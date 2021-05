Nyhende

16 førarar vart stoppa av UP etter å ha køyrd for fort i 60-sona forbi Hornindal skule torsdag. Samtlege fekk reise vidare med kvar sine forenkla førelegg. Høgste målte fart var 80 km/t, fortel politiet. I tillegg vart det skrive ut eitt gebyr for manglande bruk av bilbelte.