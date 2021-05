Skatteetaten åtvarar mot e-postsvindel

Nyhende

– Vi opplever årleg at skattytarar blir utsette for mange store phishingbølger på viktige skattedatoar, oftast gjennom e-postar med hensikt å lure mottakarar til å klikke på lenkjer og gi frå seg sensitiv informasjon som seinare kan brukast til svindel eller ID-tjuveri, seier direktør for tryggingsstaben i Skatteetaten, Ragna Fossen.