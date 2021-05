Nyhende

– Om ikkje interessa for huset tek seg opp vil det snart vere ein saga blott, seier Arne P. Sunde. Det er Breidablik Ungdomslag som er eigar av huset pr. i dag. Men med berre tre betalande medlemmer spøkar det for framtida for huset, som vart sett opp av ungdomslaget sjølv for 107 år sidan.