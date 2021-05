Nyhende

Rolf Olav Tenden, dagleg leiar i Tenden AS, styremedlem i Norges Lastebileigarforbund Sogn og Fjordane og mangeårig forkjempar for ny tunnel på Strynefjellsvegen, oppmodar folk frå heile regionen om å stille opp og vise musklar for å få ny strynefjellstunnel inn i Nasjonal Transportplan og i posisjon for oppstart i første del av planperioden.