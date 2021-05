Ser på samanslåing av skular

Nyhende

Då kommunestyret handsama budsjett og økonomiplan for 2021-2024 vart det bestemt å utarbeide ein samla strategi for framtidige prioriteringar og ressursbruken innan barnehage- og skulesektoren. Kommunalsjef for skule og kultur, Kjell Solheim, orienterte i sist formannskap om dei fire punkta som er fokusert på i strategien.