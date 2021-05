Vestland blant mest populære reisemål

Nyhende

Sju av ti nordmenn skal berre feriere i Norge i sommar, ifølgje ei undersøking. Mange unge vil velje norgesferie framfor utanlandsferie sjølv etter pandemien. Nær halvparten (47 prosent) av unge mellom 18 og 29 år svarer at dei vil velje noregsferie i åra som kjem framfor å reise ut av landet, viser undersøkinga frå NHO Reiseliv.

– Det er godt over snittet på 35 prosent. Det viser vekstpotensialet i norsk reiseliv i åra som kjem, seier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold.

– Eg trur dei blir tiltrekt av opplevingsbedrifter som byr på spektakulære naturopplevingar, men også det urbane med ein serverings- og utelivsbransje som kan skilte med eit tilbod i verdsklasse. Koronakrisa har ramma reiselivet hardt, men no skal vi starte gjenreisinga, seier Krohn Devold.

I same undersøking svarer sju av ti at dei berre planlegg norgesferie i sommar. Vestland og Viken peikar seg ut som dei mest populære fylka å reise til. Éin av ti planlegg å reise utanlands.

Undersøkinga er gjennomført av Ipsos, og 1.047 respondentar deltok i mai.

(NPK)