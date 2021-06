8. klasse var entreprenørar for Vinsrygg Maskin

Nyhende

Når ein skal plukke stein, rake og så grasfrø i bratt terreng midt i dyrka mark, kan ein ikkje bruke tungt, maskinelt utstyr. Vinsrygg Maskin som er ansvarleg for prosjektet Grodås Aust hadde eit stykke handarbeid att i dei bratte bakkane. Løysinga vart å leige inn 8. klasse. – Dei gjorde ein god jobb torsdag kveld og tente 10.000 kroner til klassekassa der dei sparer til skuletur. Supert for oss og forhåpentleg supert for dei, seier Jens Vinsrygg.