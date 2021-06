Nyhende

Vaksinen frå BioNTech/Pfizer er no godkjent for bruk til barn ned til 12 år i Europa, basert på utprøving i USA. Studien viser at denne aldersgruppa får god vaksinerespons, og at biverknadene som blir rapporterte er det same som er rapportert hos unge vaksne. Dei vanlegaste biverknadene er smerter på stikkstaden, sjukdomskjensle, kroppsverk, hodepine og feber.