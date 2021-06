- Krev ein innsats av kvar av oss

- Vi er i same båt, både dei som prøver å få til aktivitet i kommunen og dei som er engstelege for å få inn ny smitte

Nyhende

I det fine vêret dei siste vekene har det vore stor trafikk av tilreisande til indre Nordfjord.

– Dette er svært positivt for mange i kommunen, seier Solbakken, som viser til at turisme og reiseliv er ei viktig næring i distriktet.

Men gjenopning av samfunnet og større trafikk av tilreisande, betyr gjerne også aukande tal nærkontaktar. Dette igjen betyr auka smitterisiko.

Sjå til Trondheim

– Så det er viktig at vi hugsar å oppretthalde dei gode vanane vi har opparbeidd oss siste året. Hugse å prøve å handle andre tider enn når det er på det mest hektiske i butikkane. Bruk munnbind om det er vanskeleg å halde god avstand i butikken, Hugs handdesinfeksjon og handvask, seier smittevernlegen.

Han understrekar at for at vi alle skal kome best mogeleg gjennom denne sommaren er det viktig at kvar og ein gjer grep for å minske risikoen for smitte.

– Vi treng ikkje sjå lenger enn til Trondheim for å sjå at det fort kan snu og ein får kraftig auke i smittetala, seier han.

– Klarte oss godt i fjor

Fjorårets sommar gjekk svært bra i indre Nordfjord, utan eit einaste registrert smittetilfelle i fellesferien, dette trass i at det var svært stor trafikk av tilreisande.

– Vi klarte oss svært godt gjennom ein hektisk sommar i 2020. Mykje av dette skuldast veldig god innsats av reiselivsaktørar og innbyggjarar, understrekar Solbakken.

– Vi håpar det vil gå like godt i år, men vi er bekymra for at virusmutasjonar vil gjere det lettare for smitten å spreie seg denne sommaren. Spesielt hos ungdom og unge vaksne som naturleg nok ønsker å treffe andre.

Smittevernlegen legg til at det er viktig at vi tek del i gjenopninga, men at vi også må ta eigne grep for å minske faren for koronasmitte.

– Vi er i same båt, både dei som prøver å få til aktivitet i kommunen og dei som er engstelege for å få inn ny smitte, seier han.

Er så nær

Sommaren og sommartrafikken kjem før kommunen har rekt å vaksinere alle vaksne over 18 år.

– Vi er dermed så nær, men likevel er vi eit stykke frå målstreken enno. For å unngå smitteauke og sjukdom i ei sårbar tid for reiselivet og innbyggjarane våre, betyr difor kvar enkelt sin innsats og etterleving av smittevern- anbefalingane mykje, understrekar Solbakken.

– Stryn treng innsatsen til kvar enkelt for at sommaren skal bli best mogleg for alle!