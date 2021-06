Nyhende

Det fortel Torbjørn Vereide, 1. kandidat til stortingsvalet for Sogn og Fjordane Ap. Partiet kom til konvoien i Stryn søndag med bodskapen om at Ap ville leggje inn planleggingsmidlar for ny strynefjellstunnel. Det var verken lokalpartiet i Stryn, Vereide eller andre på region-nivå tilfredse med.