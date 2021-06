Få kritikkverdige funn i fersk rapport

Nyhende

Bakgrunnen for revisjonen er saka om godkjenning av avtalar vedkomande sal av næringsareal på Skarsmyra, ei sak som «rulla og gjekk» i det politiske systemet i fjor haust. I samband med vedtaket i oktober bad kommunestyret om å få vurdert rutinar og regelverk i høve forvaltning av næringsareal, her under kjøp, opparbeiding og sal. Kontrollutvalet i Stryn bestilte i sin tur revisjonen hos Vestland revisjon -kommunalt oppgåvefellesskap.