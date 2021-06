Nyhende

Brannvesenet i Stryn rykte ut til Loen seint fredag kveld, etter at nokon hadde tent på jonsokbålet i nærleiken av naustrekka mellom fv 60 og fjorden. Brannen vart meldt ved 23.15-tida og ein halv time seinare melder vitne på staden at brannen er sløkt.

Etter at brannvesenet hadde avslutta sløkkearbeidet, kom traktor til staden og tippa jord over bålet. Dette for å unngå at det skal blusse opp att.