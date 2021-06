Tjensvold gjest på Norsk Litteraturfestival

Nyhende

Illustratøren frå Stryn debuterte i 2016 også som forfattar med bildeboka Bo flyttar ut. Denne vart m.a. vart nominert til Kulturdepartementets debutantpris for barne og ungdomslitteratur. Under Litteraturfestivalen på Lillehammer las ho for store og små om Bo. Og det skjedde ikkje frå ei tilfeldig scene, dette skjedde i Bjerkebæk, Sigrid Undset sin heim.