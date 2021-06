Med heimbygda på avstand oppdaga ho kvalitetane

Nyhende

– Då eg sjølv var ung og budde i Stryn, visste eg null om kva jobbmulegheiter som var her. Ikkje brydde eg meg heller, for det einaste eg ville var å flytte til ein by der ikkje alle kjende alle, ler ho.

Det er litt over eit år sidan Tonje Bjerkan og familien hennar tok valet om å etablere seg i Stryn og Norge. At det skulle gå så mange år før ho vende nasa heim for godt frå Australia, skuldar ho ei enorm eventyrlyst.

