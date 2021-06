Nyhende

Det seier Svein Sunde i Gode Vegar. Same dag som regjeringa slapp nyheita om oppstartsmidlar til ny strynefjellstunnel, hadde han stort møte i Loen med fokus på same vegen. Med både vegdirektør, utbyggingsdirektør, direktør for lastebileigarane og mange fleire til stades.