– Vi ser verkeleg behovet for ei slik bru, og vi har fått fleire tilbakemeldingar dei siste seks månadane om at vegen frå sentrum til Vik ikkje er spesielt godt tilrettelagt for gåande, med mange kronglete kryss og fragmenterte gangfelt, skriv Gym Stryn i eit innspel til områdereguleringa for Stryn sentrum.