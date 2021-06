Nyhende

– Behova for trygge vegar er mykje større enn vi har pengar til, sa ho til avisa. – Det er svært viktig at vi som politikarar kan få kome ut og sjå og bli kjendr med bygdene som opplever dramatiske vintermånadar. Vestland fylke er stort. Det er klart at ein slik dag som dette gjev stort inntrykk.