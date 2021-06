Nyhende

Klaga gjaldt eit administrativt vedtak frå april med avslag på ein dispensasjonssøknad for etablering av flytebrygge ved Nasjonalparksenteret i Oppstrynsvatnet. Den 2 x 3,5 meter store flytebrygga skulle vere utstyrt med badetrapp og vere forankra med to anker og to fester til land.