Ikkje stemning for å erstatte Nordfjordrådet med noko større

Nyhende

PwC har utarbeidd ein rapport på vegner av kommunane Stryn, Gloppen, Stad, Kinn, Bremanger og Sunnfjord, der ein har sett på to alternative måtar å tenkje regionorganisering i framtida. I det eine alternativet held ein fram med separate regionråd for Nordfjord og Sunnfjord, men med samarbeidsavtale som sikrar felles stemme og innsats der råda har felles interesser. I det andre alternativet vert det etablert eitt felles regionråd for kommunane i Nordfjord og Sunnfjord, og ein let Nordfjordrådet og SiS (Samarbeid i Sunnfjord) opphøyre.