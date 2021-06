Bil med wow-faktor

Nyhende

Det var under Transportmessa i Oslo at Nomek og Volvo kom i prat om utvikling av den heilt spesielle trekkvogna i samband med lansering av ein ny modell. Deler av inspirasjonen var henta frå ein annan bilprodusent som hadde sett inn ein liten grill i verktøyskapet på bilen, og som grilla pølser på standen til forbipasserande. Og allereie same kveld var konstruktør og seljar ved Nomek, Bjørn Tore Sandnes, i gang med jobben.