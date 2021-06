Nyhende

Ein mann i 40-åra, heimehøyrande i Nordfjord, fekk førarkortet beslaglagt etter å ha køyrd for fort gjennom UP sin laserkontroll i 80-sone på rv 15 gjennom Markane tysdag. Farta tilsa ikkje førarkortbeslag, men med 96 km/t på laseren og for mange prikkar frå før, måtte han levere frå seg førarkortet.