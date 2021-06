Nyhende

Kommunestyret vedtok detaljreguleringa av både Tindegrenda Stryn, og Setrevegen Hyttegrend. Begge hyttefelta ligg like ved Stryn Vinterski. Setrevegen er regulert for tolv tomter for frittliggande

fritidsbustader og eit område på 3,5 daa er sett av til konsentrerte fritidsbustader. Tindegrenda er regulert for 113 fritidbustadtomter.