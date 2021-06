Vil satse på alternative opplæringsarenaer

Nyhende

I følgje kommunalsjef for skule og kultur, Kjell Solheim, har det kome innspel frå fleire skular som ønskjer å ha ein arena der ein kan trekkje seg tilbake med einskilde elevar. Det kan vere elevar med tilpassingsvanskar eller som har behov for særskild oppfølging av ulike årsaker. Dette kan gjelde for nokre timar eller for ein skuledag eller to. Storesunde skule er peika på som ein aktuell arena for dette.