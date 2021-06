Opnar for å prioritere tilsette i barnehagar og skular

Nyhende

Kommunane kan velje å prioritere tilsette i barnehagar, skular og SFO, etter at helsepersonell og risikogruppene er vaksinert. Regjeringa vil legge til rette for at flest muleg er beskytta til barnehage- og skulestart til hausten. Det går fram av ei pressemelding frå Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

– Det er viktig at vi får ein så tilnærma normal og god start etter sommerferien som muleg. Barnehagar, skular og SFO planlegg for grønt nivå, med færre smitteverntiltak. Den forseinka vaksineleveransen gjer at vi no justerer prioriteringa for å sikre at flest muleg av dei tilsette er beskytta, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).