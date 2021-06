Studentar skal få tilbod om vaksinedose 2 på studiestaden sin

Nyhende

Regjeringa legg opp til at studentar skal kunne få andre dose av koronavaksinen der dei studerer og gir fleire dosar til studiekommunane.

Det betyr at studentar kan få første dose i heimkommunen når dei er heime på sommarferie og den andre dosen når dei kjem til studiestaden til hausten.

– Dette er ei nyheit eg har gledd meg skikkeleg til å fortelje. Ikkje berre sparer vi studentane for utgifta det er å måtte reise heim for å ta vaksine, men vi bidreg òg til at dei blir fullvaksinerte utan unødige forseinkingar. Det betyr at studentar landet over vil få ein vesentleg betre start på utdanninga si i haust både fagleg og sosialt, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) i ei pressemelding.

– No forventar eg at utdanningsinstitusjonane legg til rette for at studentane kan vere så mykje som mogleg på campus, og at dei inkluderer andreårsstudentane i fadderveka, seier han.

Den ekstra tildelinga av vaksinar vil først skje etter at alle over 18 år har fått første dose, og ho vil skje slik at alle studentar vil få dose to innan tolv veker.

(©NPK)