Nyhende

I samband med formannskapsmøtet torsdag tok Torstein Tvinnereim (V) initiativ til ei kort markering etter møtet der Pride-flagget vart heisa ved kommunehuset.

- Med dette ønskjer vi å seie at dette er ei viktig sak for oss, og vi feirar Pride med stoltheit, sa varaordføraren, som fekk hjelp av ordførar Per Kjøllesdal (Sp) og Haldor Hove (Ap) til å heise "regnboge-flagget".