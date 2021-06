Nyhende

Politi og ambulanse rykte ut til ein campingplass i Olden rett over midnatt då det kom melding om at to godt vaksne personar, mann og kvinne, skapte uro og ordensproblem med krangling og kroppskrenkingar. Begge personane var særs rusa, skriv politiet på Twitter.

Kvinna vart teken med i ambulanse til Nordfjordeid for helsesjekk. Mannen vart gitt pålegg om å halde seg i ro for resten av natta.

Politiet opprettar sak.