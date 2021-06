Gravplassen ved Hornindalsvatnet

Køyrer du rv 15 langs Hornindalsvatnet har du sett, kanskje også stoppa og teke bilde av, dei vakre holmane. Men visste du at på ein av dei, under suset frå furukronene, er ei heil slekt lagt til kvile? Og plassen er framleis i bruk, ny jord er vigsla for oppveksande slekter.