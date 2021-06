Fartsfylt morostund

Nyhende

Vi må få lov å seie at stryningen Nikolai Storevik var frontfigur i bandet. Alle fem gjekk for nokre år sidan på universitetet i Stavanger, på Fakultet for utøvande kunstfag. Der fann dei saman og skapte Strengeplukk. Dei har gjesta Stryn før, første gongen i Fjellvarden, så spelte dei saman med Stryn Blandakor, og sist fredag kveld var dei på Vertshuset Fagre Stryn for tredje gong.