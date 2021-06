Statens vegvesen hevar riksveg 15 ved Folven

Nyhende

Det skriv Statens vegvesen i ei pressemelding.

Elvane har fleire gonger flauma over, spesielt i samband med snøsmelting om våren. Men også skred har medført flaum og påfølgjande stenging av vegstykket som er livsnerve både i bygda og for å koma seg til og frå Strynefjellet. Trafikken her er gjennomsnittleg på 1.250 køyretøy i døgnet, med ein tungbilandel på 21 prosent. Men døgntrafikken varierer sterkt gjennom året. På sommaren er han heilt oppe på 3.000, medan han på vinteren er nede på 300.

– Bakgrunn for flaum- og TS-tiltaket (TS=trafikksikring) var at kommunen kontakta NVE, seier Jan Flore, kommunalsjef teknisk i Stryn kommune.

NVE skal no sikre elvane mot flaum og flaumskred. I Sunndøla skal flaumvollane fornyast og elvebotn sikrast, for å hindra at flaum, flaumskred og sørpeskred i Sunndøla går over sine breidder og skadar busetnad og riksveg.

Ved samløpet mellom Sunndøla og Hjelledøla ned til Grov bru skal det byggast flaumvoll og veg til Grov bru skal hevast. Samtidig skal erosjonssikring langs høgre elvebreidd utbetrast.

På strekket mellom Grov bru og Nygård bru skal eksisterande flaumvoll på venstre elvebreidde fornyast.

– NVE skal gjere samfunnet betre rusta til å handtere flaum- og skredfare og er sentrale i beredskapen for skred, flaum og ulukker i vassdraga. NVE kan gi bistand til utgreiing, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å redusere risikoen for eksisterande busetnad som er utsett for flaum- og skredfare. Dette prosjektet på rv 15 startar NVE med i mars 2022, og skal vere ferdig i 2024, seier prosjektleiar Hanne R. Langset i NVE.

Statens vegvesen skal heve 300 meter av rv 15 med inntil éin meter.

– Vi jobbar no med å få finansieringa på plass. Går det etter planen kan det bli oppstart alt i løpet av 2022. Anleggstida er om lag eit halvt år, seier prosjektleiar Sonja Fjellkårstad i Statens vegvesen.

– I utgangspunktet meiner vi at dette skal vere mogleg å gjere utan vegstenging, til dømes med å heve eitt køyrefelt om gongen. Skulle det vere naudsynt med stenging, finst det lokale omkøyringsvegar i området. Vi er veldig glade for å kunne bidra til at fleire offentlege instansar, i samarbeid med kommunen, kan bidra til betre flaumsikring og trafikktilhøve både for lokalbefolkning og dei på gjennomreise til og frå Strynefjellet, seier Fjellkårstad.

NVE har arbeidd med dette prosjektet sidan 2019.