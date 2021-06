Audiens hos Vestlandsdronninga

Nyhende

Reisebrev: Vêrmeldingane har vore sjekka hyppig den siste veka og no er dagen komen da Lodalskåpa endeleg skal besøkast.

Det står 22. mai på kalendaren og vêret er pent og meldingane for dagen er gode. Skredfaren er låg etter ei lang periode med stabile vêrforhold, så det meste skulle ligge til rette for ein flott og minnerik tur pinseaftan.

Turen startar ved parkeringsplassen i Bødalen. Sekkane, som vi skal bli godt kjende med dei neste timane, er tungt lasta for ein lang tur, både til fots og på ski. Det er fleire kilometer å gå med skia på sekken før vi møter snø.

Vi får etterkvart erfare at "Brattebakken" fortener namnet sitt. Fleire set på skarejarn her, men grepet er relativt godt i den seige bakken som åleine tel omlag 700 høgdemeter opp til Bohrsbreen.

Her får vi eit etterlengta flatt parti. Med utsikt rett på målet er det påfyll av mat og drikke.

Lodalskåpa, som ein har sett ruve i horisonten frå mang ein fjelltopp over fleire år, står no majestetisk framfor ein.

Kryssinga av Bohrsbreen er flott i seg sjølv. I slutten av mai er den snørik og heilt fri for bresprekker.

Ved enden av breen må ein opp ein svært bratt bakke opp til Ståleskaret. Her er det såpass bratt at dei fleste tek skia på sekken. Vidare følger turen forbi Veslekåpa og siste del fram mot foten av sjølvaste dronninga.

Nesten sju timar etter vi parkerte bilen står vi ved foten av toppen. Her set vi frå oss skia og set på stegjarn.

Nervøsiteten stig nemneverdig når vi finn fram isøksa for å ta fatt på dei siste høgdemeterane til toppen som ruvar 2.082 meter over havet.

– Det er berre å glede seg. Det er god snø å klyve på og det er ikkje eit vindpust på toppen, seier to særs nøgde karar som akkurat har kome seg ned frå toppen.

Sven Ole Skrivervik og Eirik Lunde (begge 56 år) har vore på Lodalskåpa fleire gongar tidlegare og som stryningar er dei nesten på heimebane på Lodalskåpa som ligg omtrent på kommunegrensa mellom Stryn og Luster.

– Det er eit mål og eit håp om å besøke Lodalskåpa kvar pinse. Vi var her på same tid i fjor og var like heldige med vêret. Når ein bur i Oslo slik vi gjer, så er det desto viktigare å få tatt seg ein tur som dette i meir heimlege trakter, fortel Lunde, opphavleg frå Lunde i Nedstryn.

Det er nemleg mykje som skal klaffe for at denne turen kan bli noko av, poengterar han.

– Turen tek ein heil dag. Vêr og snøforhold må vere bra og skredfaren må vere låg. Så må jo ein vere i relativt god form. Det er ein lang og krevjande tur, fastslår Lunde.

– Men i dag trefte vi verkeleg. Det blir ikkje betre enn dette, konkluderer Skrivervik og myser mot vårsola.

Medan dei to set seg ned og nyt sola, begynner vi den siste, frykta etappen mot toppen.

Suget i magen merkar ein tidvis, men klyvinga går fint og roleg for seg med godt grep om isøksa. Snøen er fast og fin og ingen viser teikn til å ville snu.

Alle kjem seg opp og "betalinga" etter den sju timar lange turen er stor. Ei kjensle av å vere på Norges tak brer seg i brystet til den storslåtte utsikta mot alle himmelretningar.

Arild Aasen (49) frå Volda har vore på denne toppen fleire gonger. Han kan anbefale turen for dei som likar ei skarp avslutning på ein lenger tur

- Men ein må tole å vere på tur i 10-12 timar, seier han.

Kameraten Trygve Hovdenakk (50) var førstereisegut på Lodalskåpa denne dagen. Han hadde både grua seg og gleda seg til turen som har stått på "to do" lista i fleire år.

- Det var betre enn frykta, og mykje kjekkare enn eg hadde håpa på. Så er det veldig kjekt å gå att med nokon som har gått turen før, konkluderar Hovdenakk.

Turen frå Bødalsseter i Stryn til Lodalskåpa kan ein gå gjennom heile sommeren, men då som ein bretur som krev breutstyr, kunnskap og erfaring.