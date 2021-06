Nyhende

Statens vegvesen hadde kontroll på fv 60 over Utvikfjellet laurdag.

Ein sjåfør måtte rydde siktsona.

Ein tilhengar var overlest med 200 kg. Sjåføren måtte laste om før vidare køyring.

Det vart skrive ut fem mangellappar, fire for lysfeil og ein for slitne bremseskiver. To fekk gebyr for manglande vognkort.

Vegvesenet minner også om kravet til ekstra lys og merking med skiltnummer dersom syklar dekker skilt og lys bak på køyretøyet.