Ønskjer å etablere Stryn Aktivitetspark i sentrum:

– Eit skrikande behov

– Vi ser behovet for å legge til rette for eit større mangfald i aktivitets- og fritidstilbodet til barn og unge her i Stryn. Det er mange nye trendar i miljøet, og nye aktivitetsformer har vokse fram. Den eigenorganiserte aktiviteten må få større plass og aksept, også på anleggssida.