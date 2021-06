50 år på vingene frå Hovden - har frakta 2,1 millionar passasjerar

Nyhende

– Vi skulle gjerne hatt ei storstilt markering av 50-års jubileet, men tida er ikkje inne for det. Likevel er det viktig å synleggjere kor viktig flyplassen er for eit stadig større geografisk område. Særleg etter opninga av Eiksundsambandet i 2008 og Kvivsvegen i 2012, vart marknaden for flyplassen kraftig utvida. Og med det gjekk også trafikken i veret. Førebels toppår vart i 2013, då heile 121.770 personar reiste over lufthamna, fortel lufthamnsjef Svein-Arne Vik.