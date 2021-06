Set opp ekstraframsyning

Nyhende

13.-15. august er det klart for musikalen "Ull innerst i sjela" i Gamle Innvik ullvarefabrikk. Dei siste 10 dagane har det vore hektisk øving før sommarferien tek til.

- Det var veldig kjekt at det vart opna for øving no, på den måten har vi fått øvd godt og føler vi er i rute før sommaren. I august startar vi med ein ny, hektisk prøveperiode før premiera 13. august. Det er utselt fredag og laurdag. Søndag er det nokre billettar att. Arrangøren ynskjer at flest mogleg skal få sjå musikalen, difor blir det ekstraframsyning søndag, opplyser Tvinnereim.

Med det blir det fire framsyningar på tre dagar.

- Meir enn det blir det ikkje, seier Tvinnereim på vegner av arrangørane Gaman underhalding og Stiftinga Gamle Innvik Ullvarefabrikk.