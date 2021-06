Ja til tomannsbustad i hagen

Nyhende

Eplehagefortetting er eit omgrep som vert nytta om småhusfortetting, og når det vert opna for å bygge tettare innanfor eksisterande bustadområde ved at tomtene delast. Arild Øvreberg i Tonningsbakkane har søkt om dispensasjon frå reguleringsplanen for denne type fortetting. I vestre hjørnet av eigedomen, der det no er hage med frukttre, er det planlagt oppføring av ein vertikaldelt tomannsbustad.