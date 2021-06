Astrup kan ikkje sjå at regelverket er til hinder for toalettvogn

Nyhende

Det var stortingspolitikar frå Sp, Ole André Myhrvold, som sende skriftleg spørsmål til ministeren. Han stilte mellom anna spørsmål om statsråden meiner det er riktig tolking av plan - og bygningslova, å fjerne toalettvogna frå Breng, og «om statsråden vil sørge for ei løysing slik at det også denne sommaren er mogeleg for ei mobil toalettvogn ved den populære badeplassen i Lodalen i Stryn kommune»?