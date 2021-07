100 år med eige kraftselskap i Stryn er historie:

Frå Energiselskapet Stryn AS til Tussa Kraft AS

Det var ei høgtideleg stund på Loenfjord Hotel onsdag ved midnatt. Då overleverte ordføraren i Stryn kommune, Per Atle Kjøllesdal aksjebeviset til konsernsjef Elling Dybdal som syner at Tussa Kraft AS er den nye eigaren av Energiselskapet Stryn AS frå 1. juli 2021.