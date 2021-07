Nyhende

Tysdag var toppkandidatane til KrF i Sogn og Fjordane, stortingspolitikar Tore Storehaug og fylkespolitikar Trude Brosvik, på vitjing til Stryn kommune. På programmet stod mellom anna besøk til Oldedalen og Lodalen for å lære meir om dei rasutsette vegane. To fylkesvegar som nyleg vart nedprioritert av fylkesadministrasjonen i høve handlingsplanen for RTP (Regional transportplan).