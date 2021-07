– Møteplassar er avgjerande for busetting

Fire av fem unge vaksne i Stryn seier møteplassar er viktig for at dei skal trivast i Stryn. Så viktig at om lag halvparten seier at møteplassar er avgjerande for å busette seg i kommunen. Samstundes meiner berre ein fjerdedel at det er nok møteplassar i kommunen.