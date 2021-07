Må vente på avklaring

Nyhende

Innvik Fruktlager har søkt Vestland fylkeskommune om 7,5 millionar kroner som delfinansiering av utbygging av fellespakkeriet for Nordfjord. Styreieiar Steinar Dvergsdal har i samband med søknaden vore veldig tydeleg på at det no hastar å få på plass nødvendige avklaringar for å kunne byggje ut fruktlageret i Innvik. Auken i mottak, sortering og vidaresending av frukt og bær gjer at kapasiteten er sprengt.