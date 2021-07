Nyhende

Politiet melde litt før kl. 03.00 natt til søndag at to menn i slutten av 20-åra og byrjinga av 30-åra skal ha slått, sparka og lugga to jenter i starten av 20-åra.

Politiet sin patrulje kom til staden, og melder at jentene har blitt tilsett av helsepersonell på legevakta. Dei to mistenkte mennene vert melde.